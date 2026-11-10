Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не балуют детей

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Кто-то позволяет сыновьям и дочерям все, а кто-то считает, что главное — дисциплина и строгость.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не балуют своих детей.

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Козерог

Козероги, которые внешне кажутся не просто строгими, а полностью лишенными эмпатии, на самом деле таковыми не являются. Представители знака думают не только о сегодняшнем не, но и о будущем своих детей, поэтому стараются воспитать в них качества, позволяющие выйти победителями из любой — даже очень сложной — жизненной ситуации, а с баловством это не совместимо.

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Скорпион

Скорпионы воспитывают детей так, как учили бы щенка плавать: образно говоря, бросают в воду и смотрят, выплывет тот или нет. Как правило, у представителей знака достаточно сил и средств, чтобы обеспечить своим детям безбедное существование, но они — на их взгляд, совершенно справедливо — полагают, что у них — своя жизнь, а, значит, и строить ее, несмотря на возраст, должны они сами. Что же до родителей есть свои дела и проблемы, которые им необходимо решать.

Лев

Львы и рады бы баловать своих детей, если бы у них не было более важного для этого объекта — самих представителей знака. Никто не может конкурировать с ними в заботе о себе дорогих, и сыновья и дочери в этом смысле — не исключение. Решив, что своего ребенка стоило бы чем-либо побаловать, они практически сразу же обнаруживают, что вот именно сейчас и позарез нужно приобрести очередную — дорогую и роскошную — вещь, а значит, дети могут подождать — ничего с ними не случится.

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