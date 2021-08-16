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Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не бросят того, кого полюбили

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не бросят того, кого полюбили

Getty Images

При регистрации брака жених и невеста дают клятву, быть друг с другом при любых обстоятельствах, они обещают быть рядом в горе и радости, богатстве и бедности, здравии и болезни, однако все ли держат ее во время совместной жизни?

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые никогда не бросят того, кого полюбили. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак семейный, поэтому они дорожат отношениях с близкими людьми. Свою вторую половинку они не предадут ни при каких условиях, даже если она – вне всяких сомнений – будет виновата в том, в чем ее обвиняют. Самое главное для представителей знака – отношение с любимым человеком, а все остальное, как говорится, потом. Поэтому, если он решит "стрелять", они, как принято говорить в таких случаях, будут подносить патроны. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, одним из основополагающих качеств которых является жертвенность, как правило, посвящают близкому человеку жизнь. Они уверены, что делать для него все возможное и невозможное – их долг, поэтому готовы делать все для того, чтобы ему было хорошо, даже если лично им это доставляет определенные неудобства. Не способны представители знака и на предательство, особенно если их вторая половинка окажется в сложном положении – они никогда ее не оставят. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на внешнюю сдержанность и даже холодность, в глубине души очень дорожат человеком, с которым их связывают близкие отношения. В их совместной жизни не все идет гладко, более того, они могут выказывать свое недовольство поведением второй половинки, но бросить ее представителям знака и в голову не придет. Для того чтобы они это сделали, должно произойти что-то очень серьезное – например, близкий человек должен уйти от них первым.

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