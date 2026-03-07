Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не хвалят своих детей

Гороскоп / © Credits

Они действительно очень важны, хотя и далеко не всегда так однозначно негативны или позитивны, как нам об этом рассказывают.

Так, у родительского одобрения — или его отсутствия –могут быть свои причины, о которых мы даже не подозреваем, а потому н можем за них судить. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не хвалят своих детей.

Козерог

Козероги, которые очень боятся показаться слабыми и сентиментальными, воспитывают своих детей с повышенной строгостью и сдержанностью. Они уверены, что, чем меньше будут их хвалить, тем более стойкими и жизнеспособными вырастут их сыновья и дочери, которым они желают только счастья, даже если, глядя со стороны, так и не скажешь.

Скорпион

Скорпионам очень трудно угодить: какой бы высоты — поначалу в учебе, а затем в профессии, творчестве или личной жизни –ни достигли их дети, предстаивтелям знака всегда будут недовольны, потому что им кажется, что можно было бы сделать больше и лучше. Неудивительно, что своих отпрысков они воспитывают даже тогда, когда те уже выросли.

Лев

Львы всегда ставят высокую планку — как для себя, так и для окружающих, поэтому любые достижения своих детей они воспринимают как должное, а, значит, и хвалить их не за что. Говорить о том, что близким людям такое равнодушие к их успехам обидно, не стоит — скорее всего, представители знака не поймут, что они делают не так.

