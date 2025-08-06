Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не мстят своим обидчикам

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Содержание Водолей Стрелец Козерог

К счастью, они довольно быстро улетучиваются, но есть среди нас и те, кто — по самым разным причинам — вообще их не допускает. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не мстят своим обидчикам.

Водолей

Водолеи — пожалуй, самый незлобивый знак Зодиака: они слишком заняты генерацией своих творческих — и не только — идей, а также их последующим претворением в жизнь, чтобы обращать внимание на чьи-то слова или действия, которые кому-то другому показались бы обидными — представители знака просто игнорируют их.

Стрелец

Стрельцы — самый доброжелательный знак Зодиака, они не могут ни на кого долго злиться, а уж о том, чтобы разрабатывать планы страшной мести, и речи быть не может. Наоборот, спустя сутки они и сами готовы извиняться перед теми, кто их обидел, поскольку пребывание в состоянии конфронтации воспринимают крайне болезненно.

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Козерог

Козероги, как правило, сосредоточенные на своей профессиональной деятельности, конечно, не приходят в восторг от обид, которые им наносят так же часто, как и другим, но тратить на них силы и энергию, особенно если это касается планов мести, они не хотят, считая такое занятие нерациональным и контрпродуктивным.

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