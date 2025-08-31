- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не ошибаются
Казалось бы, прожить жизнь без единой ошибки невозможно, каждый из нас — кто чаще, а кто реже — их совершают.
Но на самом деле есть люди, которым это удается: в любой ситуации, касающейся всех сфер жизни, они оказываются правыми, что нравится далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не ошибаются.
Козерог
С Козерогами лучше не спорить — они в любом случае окажутся правы, поскольку являются компьютером — в буквальном смысле этого слова. Они и сами не всегда понимают, каким образом их подсознание анализирует всю поступающую к ним информацию и выдают единственно правильный ответ.
Скорпион
Скорпионы обладают уникальным свойством — они чувствуют, что задумал человек, с которым они общаются, а также к какому финалу придет та или иная ситуация, и угадывают на все сто процентов, при этом сами не понимают, как и почему у ни это получается.
Водолей
Водолеи — в силу своей творческой натуры — часто, будучи на своей волне, находятся где-то между небом и землей, где и «подсматривают» креативные ходы для своей — имеющей непосредственное отношение к искусству — деятельности. Похоже, что именно там они находят верные ответы на все вопросы.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели