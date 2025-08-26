Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не подчиняются обстоятельствам

Гороскоп / © Credits

Содержание Стрелец Овен Телец

И если первые мы можем себе подчинить, то вторые никак от нас не зависят, поэтому одни, понимая это, предпочитает плыть по течению, а другие несмотря ни на что пытаются доминировать над ситуацией. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не подчиняются обстоятельствам.

Стрелец

Стрельцов с полным правом можно назвать неваляшками — как бы жизнь их ни «роняла», они все равно встают на ноги, поскольку не существует обстоятельств, которые могли бы окончательно сломить главных зодиакальных оптимистов, что зачастую делает их непобедимыми.

Овен

Овны — самый упрямый знак зодиакального круга, и их активное и действенное нежелание подчиняться жизненным обстоятельствам вполне укладывается в линию их поведения, согласно которой они сопротивляются любым факторам, если они по какой-то причине им не нравятся.

Телец

Тельцы — в силу качеств своего характера — любые обстоятельства, которые по какой-то причине им не нравятся, воспринимают как личный вызов, а в таких случаях они, образно говоря, «упираются рогом», но настаивают на своем, как бы дорого им это ни стоило.

