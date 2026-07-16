Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не показывает свою ревность

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Но одни демонстрируют ее открыто — со скандалами, истериками и битьем посуды, а другие старательно скрывают свое недовольство второй половинкой, но страдают не меньше первых.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не показывают свою ревность.

Козерог

Козероги, как самый скрытный знак Зодиака, все свои чувства хранят в себе, не демонстрируя их окружающим. Ревность в этом смысле исключением не является — они умрут, но не покажут ее ни объекту своих переживаний, ни окружающим их людям, хотя в душе переживают гораздо сильнее, чем те, кто устраивает сцены ревности напоказ.

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Скорпион

Скорпионов астрологи считают самым ревнивым знаком зодиакального круга, но внешне они остаются спокойными и холодными даже в самых сложных ситуациях. Дело в том, что его представители предпочитают страдать в душе, не доставляя окружающим удовольствия наблюдать за их страданиями, а заодно собирают компромат на любимого человека

Водолей

Водолеи никому и никогда не показывают свою ревность по очень простой причине: они ее не испытывают. Столкнувшись с изменой — как явной, так и предполагаемой — они только пожмут плечами: если близкий человек не ценит их доброе отношение настолько, что смотрит по сторонам, то представители знака не считают нужным держать их при себе.

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