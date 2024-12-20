Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не попросят прощения

В отношениях с людьми – особенно близкими – прожить жизнь и не совершив ни одной ошибки практически невозможно.

Поэтому главное в любой конфликтной ситуации – признать свою вину и помириться, в таком случае сем удастся забыть об обидах, вот только не все умеют это делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют просить прощения.

Телец

Тельцы, впав в ярость, они вполне могут оскорбить любого – даже близкого и любимого – ими человека, о чем впоследствии жалеют. При этом, как бы они ни переживали, их природное упрямство не дает им признать вину – остается ждать, когда обиженный сам успокоится и простит их.

Лев

Львы понятия не имеют, что значит просить у кого-то прощения: их королевское величие, которое очень похоже на гордыню, несовместимо с такими поступками. Даже будучи виноватыми, представители знака делают вид, что не понимают о чем идет речь – они таковыми себя не чувствуют.

Козерог

Козероги никогда не извиняются по одной просто причине: они уверены, что всегда и во всем правы, а, значит, т ля разговора нет и быть не может. Конечно, если вы не знаете, куда девать время, можете попробовать доказать им обратное, но вряд ли у вас из этой затеи что-то получится.

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