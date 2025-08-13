Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не прислушиваются чужим советам

Гороскоп / © Credits

Содержание Овен Лев Дева

Но есть среди нас и те, кто — по самым разным причинам — не прислушивается к чужим советам, из-за чего порой совершают ошибки, которых можно было избежать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не прислушиваются к чужим советам.

Овен

Овны настолько стремительны в словах и поступках, что просто не успевают прислушаться к советам, которые дают им окружающие их люди. Впоследствии, когда все глупости ими уже сделаны, они вспоминают о том, что их предупреждали, но исправлять что-либо, как правило, уже поздно.

Лев

Львы уверены, что никто не смеет им указывать, как поступать в том или ином случае, поэтому они — чаще всего под влиянием присущей им мании величия — не прислушиваются к тому, что говорят им окружающие, предпочитая действовать только на свой собственный страх и риск.

Дева

Девы не нуждаются в чужих советах и подсказках, не из вредности или упрямства, а по более простой и уважительной причине — они знают, как нужно поступить в сложившейся ситуации, и чаще всего оказываются правы, поскольку руководствуются как логикой, так и интуицией.

