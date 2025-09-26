- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не пропускают прием лекарств
В вопросах лечения самых разных заболеваний, пожалуй, главную роль играет дисциплина – все необходимо делать вовремя.
Но как быть, если – из-за тотальной занятости или просто безалаберности – постоянно забываем следовать назначениям врача. Но есть и те, кто тщательно следить за графиком и не пренебрегают ни одной процедурой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не пропускают прием лекарств.
Дева
Девы – самый педантичный знак Зодиака, представители которого все и всегда делают в соответствии с составленным – в данном случае, лечащим врачом – графиком. Такая аккуратность и железная дисциплина позволяют им сохранять здоровье на продолжительное время.
Телец
Тельцы – как представители стихии Земли – к решению любого вопроса подходят основательно. Так, если врач считает, что им необходимо принимать лекарства три раза в день, они отложат все дела, но о важности таких действий не забудут ни пи каких условиях.
Лев
Львы очень дорожат своим здоровьем, поэтому делают все, что – даже чисто теоретически – поможет им сохранить его. В погоне за этим результатом ход идет все: своевременный отдых, поездки на курорты, многочисленные медицинские процедуры и, конечно же, своевременный прием лекарств.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 сентября
Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025: почему это ппасный период и кому стоит быть на чеку
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 сентября
Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели