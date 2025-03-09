Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не просят о помощи

Но кому-то просьба о ней дается легко и без проблем – кажется, они даже не замечают, что высказали ее, а другие не умеют – а в некоторых случаях и не хотят – обращаться за ней. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не просят о помощи.

Стрелец

Стрельцам обращаться за содействием к другим людям мешает присущая им самоуверенность – недаром о представителях знака ходит шутка, согласно которой оии даже в бога могу спросить, чем тому помочь. Неудивительно, что они никого не просят помочь им самим – они же и та всесильные.

Лев

Львы слишком горды для того, чтобы просить кого-то помочь им. Они уверены, что в состоянии справиться с любым вызовом, каким бы сложным они ни был, а заодно и посодействовать другим: представители знака уверены, что таким – царственным – особам как они любая задача по силам.

Козерог

Козероги живут и работают по принципу «хочешь сделать хорошо, сделай сам»: они никого не подустят к свои профессиональным проектам и домашним делам, поскольку уверены, что другие люди все испортят, а им потом обязательно придется все за ними переделывать.

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