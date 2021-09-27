Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не сдаются

Разные люди по-разному реагируют на препятствия, которые возникают у них на пути.

Кто-то сразу же – или в течение непродолжительного времени – сдается или ищет обходные пути, а кто-то – так уж он устроен – идет к своей цели до конца. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не сдаются.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги успешно сочетают в своем характере упрямство и методичность, которые позволяют им идти к цели напрямик и никогда не сдаваться. Упрямство помогает представителям знака не отказываться от того, что делают, несмотря ни на какие преграды, а методичность позволяет им искать – и находить – новые пути достижения их целей. Так, если действовать в одном направлении у них не получается, они найдут не только второе и третье, но и десятое и все-таки добьются того, что им нужно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – самые безрассудные представители Зодиака, готовые на пути к поставленной ими цели прошибать лбом стены – благо, он у них крепкий. Каждая неудача не расстраивает и не лишает их сил, а напротив, придает им хорошей злости, благодаря которой они многократно увеличивают свои усилия, что и приводит их к заслуженной победе. Так что тем, кто – в недобрый для себя час – захочет стать на пути у представителей этого знака, можно посоветовать только одно – уйти в сторону как можно быстрее.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые, как известно, тайно или явно считают себя особами королевской крови, никогда не сдаются, поскольку уверены, что это им не к лицу и не по статусу. Поэтому, чтобы о них не говорили как о неудачниках, они никогда не допустят поражения – ни на профессиональном, ни на любовном уровне, и приложат максимум усилий для победы. И, надо отдать должное представителям знака, средства они для этого будут использовать только дозволенные – "удары" ниже пояса опять-таки не будут соответствовать их статусу.

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