Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не сдаются

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Содержание Лев Скорпион Телец

Но существуют и обстоятельства, которые нам не подвластны, поэтому, хотим мы того или нет, нам приходится отказываться от того, что мы уже считали своим. Исключением из общего правила — те, кто стоит на своем до последнего и добиваются нужного результата. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не сдаются.

Лев

Львы, справедливо считающие себя главным знаком зодиакального круга и являющиеся — опять-таки — на их взгляд, особами королевской крови, не могут позволить себе проиграть — в таком случае они не лучшим образом будут выглядеть в глазах окружающих, они стараются этого не допустить.

Скорпион

Скорпионы обладают удивительным характером, в котором сочетаются сила воли и упорство, помогающие им не сдаваться даже в самых сложных житейских или профессиональных обстоятельствах. При этом они могут казаться легкими соперниками, но поддаваться ложному впечатлению нее стоит.

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Телец

Тельцы, как правило, долго решаются на то, чтобы взяться за серьезную работу, но стоит им отважиться на нее, остановить их — как движущийся асфальтоукладчик — уже никому не удастся. Причем «разбег» они набирают медленно, но затем просто летят к поставленной цели.

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