Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не слышат собеседника 

Искусство общения, как известно, предполагает умение не только говорить, но и слушать, без последнего – никуда.

Невозможно общаться с человеком, который только делает вид, что слушает, а на самом деле думает о чем-то своем – в таком случае кажется, что беседуешь со стенкой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда никого не слышат.

Близнецы

Близнецам трудно сфокусироваться на какой-то одной теме разговора – они перескакивают с одной на другую, отвлекаются, а в результате не слышат ответ ни на один свой вопрос, поскольку уже заняты другим. Собеседникам представителям этого знака не позавидуешь, поскольку им редко удается заинтересовать их своими проблемами и получить от них совет.

Козерог

Козероги часто не слушают, что им говорят их собеседники, поскольку, как им кажется, лучше знают, о чем им нужно поговорить. Поэтому они перебивают своего партнера вопросом, из которого явствует, что они ничего не слушали и не слышали, но при этом им удается свернуть беседу в нужную им сторону, оставив его интересы без внимания.

Водолей

Водолеям быстро теряют интерес к беседе, если ее тема не касается лично их или хотя бы их деятельности. В таких случаях они просто отключаются и «уходят» в мир своих креативных фантазий – достучаться до них в таком случае практически невозможно. Единственный способ привлечь их внимание – затрагивать только волнующие их темы, что совсем непросто.

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