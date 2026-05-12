Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не сплетничают

Впоследствии мы, конечно, отрицаем свое участие в их передаче, но, спустя какое-то время, снова не можем удержаться от соблазна узнать что-то интересное об окружающих.

Но есть и те, кто ни при каких условиях не приемлет такой способ передачи информации. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не сплетничают.

Овен

Овнам сплетничать просто некогда — они настолько сильно заняты достижением своих — как профессиональных, так и личных — целей, что ни на что другое времени у них просто не остается. Если оно у них все же появляется, для них гораздо важнее отдохнуть и восстановить силы для новых деловых рывков.

Лев

Львов сплетни интересуют только тогда, когда они непосредственным образом касаются их самих или хотя бы их близких, чужие жизненные хитросплетения их не интересуют. Напротив, интерес к другим людям, который собеседник проявит в их присутствии, может их всерьез обидеть и оскорбить.

Козерог

Козероги никогда не станут сплетничать, поскольку считают это занятие бессмысленным — зачем тратить на него время, если можно посвятить его более полезным делам. Они не вступают в такого рода разговоры, прерывая их в самом начале, поэтому к ним и не подходят с подобными предложениями.

