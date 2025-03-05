Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не станут осуждать других за их спиной

Почему людям нравится сплетничать, не смогут объяснить даже они сами – возможно, это дает им ощущение собственного превосходства.

Наверняка – так сказать, в нагрузку – существует и множество других причин, и у каждого из нас они свои, присущие каждому конкретному человеку. Но справедливости ради надо признать, что есть те, для кого это занятие – опять-таки в силу разных факторов – неприемлемо. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не станут осуждать других за их спиной.

Козерог

Козероги, несмотря на свою сдержанность и кажущуюся эмоциональную скупость (в душе они не менее, а порой и более эмпатичны, чем другие знаки Зодиака), обладают внутренним благородством, которое не позволяет им судить других, а уж тем более обсуждать их за их спиной.

Стрелец

Стрельцы не принимают участие о обсуждении других людей не по причине высоких моральных принципов, хотя и не стоит отрицать того, что они у них имеются. Просто представителям знака неинтересно говорить о других – они предпочитают сами находиться в центре всеобщего внимания.

Лев

Львы не обсуждают – и не осуждают – других людей, поскольку считают, что это ниже их достоинства – в прямом смысле слова. Действительно, не царское это дело – а представители знака подсознательно считают себя потомками королевских фамилий – перемывать кому-либо кости.

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