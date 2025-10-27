Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не станут ссориться первыми

Гороскоп / © Credits

Мы часто выясняем с кем-то отношения, вне зависимости от того, есть у нас для этого весомый повод, но каждый раз кто-то начинает конфликт, а кто-то вступает в него, так сказать, поневоле. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не ссорятся первыми.

Телец

Тельцы — один из самых миролюбивых знаков, но их добродушие объясняется самым неожиданным образом: им просто… лень выяснять отношения, даже если для этого есть уважительные причины. Впрочем, им надо поблагодарить свое бездействие за то, что оно не дает им лини раз нервничать.

Весы

Весы, как самый дипломатичный знак зодиакального круга, не любят встревать в конфликты, поскольку они кажутся им утомительным и неблагоразумным занятием, которое не дает возможности решить существующую между ними и их оппонентами проблему — напротив, все дальше и дальше загоняет ее внутрь.

Рыбы

Рыбы очень восприимчивы к любого рода негативной энергетике, которая эмоционально изматывает их и, как следствие, лишает жизнелюбия, оптимизма и силы духа, которых у них и так немного. Неудивительно, что они никогда ни на кого не нападают первыми, даже если их оппонент этого всерьез заслуживает.