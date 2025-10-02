Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не станут вегетарианцами

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но есть и те, кто ни при каких условиях не станет этого делать, и у них есть на то свои — вполне уважительные — причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, представители которых никогда не станут вегетарианцами.

Телец

Тельцы, в большинстве своем считающие вегетарианство дурью и блажью, в споре с теми, кто нашел в себе силы отказаться от мяса, они, как правило, ссылаются на утверждение о том, что животные даны людям для пищи, а значит, есть их не только можно, но и нужно.

Лев

Львы — зодиакальные хищники, что значит уже из самого названия их тотема. Они едят мясо потому, что просто не могут по-другому — можно сказать, что тяга к этом продукты заложена в них на генетическом уровне. О том, что ради их стейка пострадало животное, они просто не думают.

Реклама

Дева

Девы, которые в любых жизненных обстоятельствах руководствуются соображениями практичности и выгоды, не могут отказаться от мяса по причине его полезности для организма — по их мнению, ни в каком другом продукте не найти столько белка и необходимых для здоровья аминокислот.

Читайте также: