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Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не стареют

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не стареют

Прогноз астролога / Фото: Credits

Вопрос о то, нужно ли человеку жить вечно, однозначного ответа не имеет – на этот счет существуют разные точки зрения. 

А вот возможность оставаться молодой в течение всей жизни – мечта каждой женщины. Современная наука на этом пути шагнула далеко вперед, отодвигая возрастные изменения все дальше и дальше, но при этом есть те, кто – на зависть окружающим – практически не меняются в течение всей свой жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никог не стареют. 

Дева

Девы, как самый «холодный» знак Зодиака, именно благодаря этим своим качествам в течение жизни сохраняют себя, как продукты в холодильнике. В результате, если сравнить их фотографии в молодости и, например, в зрелом возрасте, станет понятно: они практически не изменились. 

Овен 

Овны в течение жизни теряют интерес ко всему, кроме своей внешности. Стремясь выглядеть на все сто, они используют все новинки косметологии, что иногда играет с ними злую шутку, поскольку не все инновации одинаково полезны, но стареют, тем не менее, медленнее других. 

Весы

Весы любят все прекрасное, поэтому и за собой ухаживают, как за произведением искусства – бережно, но и при этом перманентно, а потому эффективно. Неудивительно, что они, не гонясь за модными косметологическими новинками, долгие годы выглядят безупречно. 

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