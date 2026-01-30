- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не цепляются за отношения
Отношения между людьми — за редкими, но все-таки существующим исключением — как правило, конечны.
Иногда они заканчиваются расставанием, иногда — перерождаются из любви в дружбу или наоборот. В случае разрыва все мы ведем себя по-разному, так или иначе до последнего стараясь их сохранить, но есть и те, кто — по самым разным причинам — отпускают любимого человека, не делая попыток его задержать.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не цепляются за отношения.
Стрелец
Стрельцы пользуются невероятной популярностью у представителей противоположного пола, поэтому они точно знают, что в любом — даже самом пиковом — случае они в одиночестве не останутся. Представители знака — особенно это касается мужчин — часто относятся к своим партнерам как к общественному транспорту: ушел один трамвая, придет другой.
Лев
Львы никогда не удерживают тех, кто хочет уйти из их жизни по простой причине: такое поведение ниже их достоинства, а именно это качество представители знака ставят во главу угла в любых отношениях. Оно не позволяет им унижаться, вымаливая чьи-то чувства, что для них категорически недопустимо — гордость не позволяет им это делать.
Козерог
Козероги, занятые своей работой и карьерой, очень нуждаются в поддержке, которую они ощущали бы дома — в семье и отношениях, которые раньше принято было называть «крепким тылом». Поэтому, понимая, что находящийся рядом человек уже не может играть эту роль, более того, хочет уйти, они с легкой душой отпускают его на все четыре стороны.
