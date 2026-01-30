Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не цепляются за отношения

Гороскоп / © Credits

Иногда они заканчиваются расставанием, иногда — перерождаются из любви в дружбу или наоборот. В случае разрыва все мы ведем себя по-разному, так или иначе до последнего стараясь их сохранить, но есть и те, кто — по самым разным причинам — отпускают любимого человека, не делая попыток его задержать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не цепляются за отношения.

Стрелец

Стрельцы пользуются невероятной популярностью у представителей противоположного пола, поэтому они точно знают, что в любом — даже самом пиковом — случае они в одиночестве не останутся. Представители знака — особенно это касается мужчин — часто относятся к своим партнерам как к общественному транспорту: ушел один трамвая, придет другой.

Лев

Львы никогда не удерживают тех, кто хочет уйти из их жизни по простой причине: такое поведение ниже их достоинства, а именно это качество представители знака ставят во главу угла в любых отношениях. Оно не позволяет им унижаться, вымаливая чьи-то чувства, что для них категорически недопустимо — гордость не позволяет им это делать.

Козерог

Козероги, занятые своей работой и карьерой, очень нуждаются в поддержке, которую они ощущали бы дома — в семье и отношениях, которые раньше принято было называть «крепким тылом». Поэтому, понимая, что находящийся рядом человек уже не может играть эту роль, более того, хочет уйти, они с легкой душой отпускают его на все четыре стороны.

