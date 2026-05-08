Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не вернутся к тем, кого разлюбили

Не всегда расставание означает, что партнеры не сойдутся вновь, но есть люди, которые никогда не дадут некогда любимому человеку второй шанс и не войдут еще раз в одну и ту же реку.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются к тем, кого разлюбили.

Скорпион

Скорпионы не разрушают отношения, пока есть хотя бы один шанс их сохранить, но уж если они решат, что надежды на это больше нет, никто не заставит их изменить свое решение. Представители знака уверены: сохранять то, что — на их взгляд — «отрезано», возвращать обратно смысла не имеет.

Лев

Львы — как самый самоуверенный знак зодиакального круга — также и очень самолюбивы, поэтому могут простить все, что угодно, кроме пренебрежения. Разрыв отношений — если их разлюбили или им изменили — они считают страшным оскорблением, и обратно человека, который это сделал, не примут.

Дева

Девы — знак внешне холодный и сдержанный, хотя внутри у его представителей вполне могут бушевать настоящие бури чувств и эмоций. Но это не отменят их способности к анализу, благодаря которому они четко понимают, какие отношения не имеют шансов на продолжение, и обрывают их.

