Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не выпрашивают любовь

Как быть, если твой партнер перестал испытывать к тебе какие-либо чувствовать — гордо развернуться и уйти или попытаться сохранить все так, как было, даже если речь идет об иллюзии? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не выпрашивают любовь.

Лев

Львы слишком самодостаточны и — одновременно — самоуверены для того, чтобы просить кого-то продолжать их любить. Если партнер по какой-то причине решит уйти, они со свойственным им царственным величием отпустят его: зачем дарить свою милость тому, кто настолько глуп, что не ценит этого?

Стрелец

Стрельцы настолько привлекательны в глазах противоположного пола, что умолять кого-то о любви им просто нет смысла. Место рядом с ними никогда не бывает пустым: стоит исчезнуть одному человеку, как на смену ему придет другой, и таким образом ситуация может продолжаться до бесконечности.

Скорпион

Скорпионы — один из самых гордых знаков Зодиака, которые никому не позволяют ущемлять свое самолюбие. Они могут очень сильно страдать в душе, но никогда не покажут этого человеку, который, разлюбив, решил уйти от них. Возможно, именно поэтому их партнеры бросают их гораздо реже, чем других.

