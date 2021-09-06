Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не взрослеют 

Как часто, общаясь с людьми, мы замечаем, что они – какого бы возраст ни достигли – так и не стали взрослыми.

Инфантилизм и неделание выходить из детского возраста зависит от многих факторов, но – в том числе – и от времени появления на свет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, представители которых никогда не взрослеют.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы своим инфантилизмом обязаны присущему им оптимизму и жизнерадостности. Как правило, возрастные изменения зависят не только от прожитых лет, но от пережитых человеком испытаний, а представители этого знака относятся к ним легко – ничего не принимая близко к сердцу. В результате им удается оставаться детьми до преклонных лет – они радуются жизни без всякого на то повода, верят людям на слово и не делают никому осознанных подлостей – только нечаянные, но это, на их взгляд, не считается.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые очень любят сваливать на чужие плечи собственные проблемы, в этом смысле остаются детьми на всю жизнь. Им не хочется решать такие вопросы, осложняющие им жизнь, самостоятельно, они ищут кого-то, кто – как добрый родитель или просто заботливый взрослый – сделает это за них. Если таких людей не находится, они стараются хотя бы найти человека, который может выслушать их жалобы, а также ободрить и пожалеть их – в общем, ведут себя, как маленькие дети.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны никогда не взрослеют, потому что не умеют делать выводы из происходящих с ними событий. Они все время попадают в одни и те же ситуации, из которых выходят с завидным постоянством – неправильно, наступая, образно говоря, на одни и те же грабли. По словам психологов, такое поведение свойственно подросткам, каковыми представители знака остаются в течение всей жизни. Они бы и рады повзрослеть, но врожденные качества их характера не позволяют им это сделать.

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