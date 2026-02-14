Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не жалеют себя

Гороскоп / © Credits

Реклама

В отношении самих себя оно может стать разрушительным для личности, которая причиняет вред самой себе, не давая достичь важных целей, поэтому психологи настаивают на том, что делать этого не следует.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не жалеют себя.

Дева

Дев не зря называют главными перфекционистами зодиакального круга: они, каким бы делом ни занимались, стараются довести его до идеального состояния, Жалея себя – свое время и силы – высоких результатов не получишь, поэтому представители знака не знают жалости к себе – она может помешать им добиться желаемого, а это для них недопустимо.

Реклама

Овен

Овны так стремительно идут к поставленной ими цели, что на раздумья относительно того, что и как они делают, включающие и жалость к себе, у них просто не остается времени. Добившись своего, они поначалу думают, что все могло бы быть иначе, и в следующий раз они будут бережливее к собственным ресурсам, но, «взяв» новый след, забывают обо всем.

Рак

Раки, для которых «семья» – главное слово в их жизни, всю жизнь посвящают родным и близким, при этом для самих себя места в этой иерархии просто е остается. Так, зная, что завтра у ребенка в садике утренник, они могут всю ночь провести за швейной машинкой, создавая костюм снежинки или зайчика, а наутро, несмотря на усталость, заняться привычными делами.

Читайте также: