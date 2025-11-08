Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не живут прошлым

Гороскоп / © Credits

Одни предпочитают жить только былыми событиями, поскольку там им было лучше — небо голубее, а трава зеленее, другие возвращаются к былым событиям время от времени, но есть и те, кто не вспоминают о нем вообще, предпочитая ему настоящее и будущее. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не живут прошлым.

Овен

Овны слишком стремительны и нацелены на будущее, чтобы оборачиваться на прошлое — у представителей знака нет для этого ни времени, ни желания. Конечно, они очень быстро охладевают к делу, которым занимаются, но это не значит, что они возвращаются в прежние времена — наоборот, они тут же находят новое — еще более приближенное в будущему — занятие.

Стрелец

Стрельцы вспоминают о прошлом только тогда, когда им нужно прихвастнуть былыми «подвигами» в профессии или личной жизни. В остальном же они всю жизнь — вплоть до ее финального этапа — уверены, что у них все еще впереди, и убедить их в обратном не может никто — ни люди, к чьему мнению они всегда прислушиваются, ни сама жизнь.

Козерог

Козероги любят не только работать, но и планировать свою работу, а события и ела прошлых лет, даже если они были очень успешными и результативными, точно не получится. Ну разве что провести работу над ошибками, которая позволит избежать их в будущем, то представители знака и так постоянно учатся на собственных промахов.

