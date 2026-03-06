Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда ничего не выбрасывают

Гороскоп / © Credits

Реклама

Людям, относящимся ко второй группе, трудно выбросить даже надколотую чашку или давно не пишущую шариковую ручку, а уж платья и костюмы, которые точно никто никогда не наденут, могут — на радость моли! — у них пылиться в шкафах годами.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда ничего не выбрасывают.

Дева

Девы, отличающиеся практичностью, которая выделяет их среди других знаков Зодиака, собирают все, что попадает им в руки. Такие винтажные — и даже антикварные — вещи для них не только символ воспоминаний о прошлом, но и часть современности — они успешно вписывают их в интерьер или свои образы, создавая интересные сочетания.

Реклама

Козерог

Козероги, как самый экономный знак Зодиака, уверены, что чем меньше они выбрасывают, тем, соответственно, меньше тратят, а это — настоящий бальзам на их душу. Неудивительно, что в их доме скапливается множество ненужных вещей, с которыми представители знака не могут расстаться, хотя они захламляют окружающее пространство.

Водолей

У Водолеев в доме можно найти все что угодно — смятые коробки, оберточную бумагу, разбитые чашки, неработающие бытовые приборы и еще много всякой всячины. Представители знака сознательно не выбрасывают то, что другие называют мусором, поскольку надеются использовать их для разного рода поделок, и часто им это удается.

Читайте также: