Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда никого не жалеют

Даже самый сильный человек в силу разнообразных жизненных обстоятельств нуждается в том, чтобы его пожалели.

Такая психотерапия, которую вполне может оказать мама или подруга, помогает быстро морально восстановиться, забыть о пережитых неприятностях, настроиться на позитив. Но есть люди, от которых сочувствия не дождешься ни при каких условиях – не стоит даже к ним за этим обращаться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда никого не жалеют.

Дева

Девы – главные обесцениватели зодиакального круга с какой бы проблемой к ним ни обратились, оно ответят в том духе, что страдают гораздо больше, да еще и обвинят собеседника в том, что он не сочувствует им. Так что – вместо сочувствия – от них можно получить выговор за отсутствие эмпатии.

Козерог

Козероги далеко не такие строгие и равнодушные, как хотят казаться – они обладают высоким уровнем сопереживания: в душе они сочувствуют всем, кто, на их взгляд в этом нуждается, но внешне вида не подают – им кажется, что, проявив эмпатию, они уронят свое достоинство в чужих глазах.

Водолей

Водолеи никого не жалеют вовсе не потому, что они равнодушны к чужим проблемам – просто они настолько заняты собой, что о других, как правило, не думают, и даже если рассказать им о своих переживаниях, они только отмахнутся, сказав: «Какая ерунда!»

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