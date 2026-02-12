Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда никому не завидуют

Гороскоп / © Credits

Тем не менее есть и те, кому это чувство — по разным причинам — совершенно незнакомо.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда никому не завидуют.

Лев

Львам — хоть они и не всегда это осознают — заведовать кому-либо мешает присущее им повышенное чувство собственного достоинства. Представители этого — королевского — знака твердо убеждены, что завидовать должны только им, и, как правило, для этого у них есть все основания.

Водолей

У Водолеев на зависть банально не хватает времени — они слишком заняты воплощением в жизнь своих многочисленных — гениальных — идей, чтобы отвлекаться на негативные эмоции, которые, как правило, выбивают их из важной для них творческой колеи, что, на их взгляд, недопустимо.

Стрелец

Стрельцы слишком самодовольны, чтобы думать, что у кого-то что-то может быть лучше, чем у них. Если же такое все-таки находится, они не считают возможным тратить время и силы на переживания, когда можно и самим достичь таких же результатов, что они успешно и делают.

