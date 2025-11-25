Астролог назвал знаки Зодиака, которые никому не показывают свою внутреннюю боль

Гороскоп / © Credits

Другое дело, насколько явно каждый из нас демонстрирует свои эмоции окружающим: у одних все написано на лице, а другие старательно скрывают свои переживания. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никому не показывают свою внутреннюю боль.

Лев

Льва уверены, что таких царственным особам, как они, жаловаться, как говорится не по чину — они всегда должны пребывать в хорошем настроении, подавая другим пример стойкости, хладнокровия и жизнелюбия. О том, что они переживают на самом деле, знают только самые близкие люди, да и то далеко не всегда.

Скорпион

Скорпионы оберегают свой внутренний мир от окружающих вне зависимости от того, хорошо или плохо у них на душе, но все-таки особенно тщательно представители знака скрывают неприятные переживания, но есть одна примета, по которой это можно определить: в таких случаях они ослепительно улыбаются.

Стрелец

Стрельцы настолько сильно привыкают к образу веселых и неунывающих, всегда улыбающихся людей, что становятся его заложниками. Когда они пытаются рассказать кому-то о своих неурядицах, их просто не хотят слушать, и со временем они привыкают скрывать от окружающих все, что их тревожит.

