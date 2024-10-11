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Астролог назвал знаки Зодиака, которые никому не позволят сесть себе на шею

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никому не позволят сесть себе на шею

Прогноз астролога / Фото: Credits

Соблазн использовать другого человека, заставив его действовать в своих интересах велик – далеко не все могут с ним совладать. 

Тем не менее, существуют люди, с которыми такие фокусы не проходят манипулировать ими – при всем желании – не удается никому. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, котрые никому не позволят сесть себе на голову. 

Скорпион 

Скорпионы – даже на вид – не кажутся людьми, которыми можно пользоваться в своих интересах, но количество желающих убедиться в том, так ли это на самом деле, почему-то меньше не становится. Впрочем, представители этого знака довольно доходчиво объясняют наглецам, почему делать так не следует – мало кто решает попробовать еще раз. 

Стрелец 

Стрельцы в этом смысле часто производят на тех, кто недостаточно хорошо их знает, ложное впечатление: они выглядят не только доброжелательно, но и простовато, из-за чего кажется, что их легко обвести вокруг пальца. Но, как говорится, не тут-то было: с приятной улыбкой представители знака удивляют тех, кто успел взгромоздиться им на шею, сбрасывая их оттуда. 

Водолей

Водолеи производят впечатление взбалмошных и легкомысленных, и зачастую это действительно так, поэтому многим кажется, что ими можно легко манипулировать. Но непредсказуемость – не слабое место, а оружие предстателей знака: они так часто меняют правила игры, что желающие сесть им на голову замучаются им следовать и откажутся от своей затеи. 

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