Астролог назвал знаки Зодиака, которые никому не верят

Доверие – один из китов, на которых базируется общение – если его нет, говорить о дружеских отношениях не приходится.

Но далеко не все верят своим собеседникам, а это значит, что душевных отношений с ними не получится, то есть, общение может быть исключительно поверхностным: о любви и дружбе в таком случае речь идти не может – в глубоких чувствах без доверия не обойтись. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никому не верят.

Козерог

Козероги не умеют отпускать прошлое, поэтому никогда ничего не забывают, в том числе, и неприятностей, которые им пришлось пережить. Можно также сказать, что они знают цену окружающим их людям, и не верят в то, что в большинстве случаев их намерения являются благими.

Дева

Девы, как правило, судят о других людях по себе, а поскольку они редко врут, но часто умалчивают о важных вещах, и других подозревают в том же. Какое тут может быть доверие: если сам все – или почти все – скрываешь от других, то и от них ждешь того же.

Близнецы

Близнецы не могут никому доверять по определению: они сами меняют свое мнение по два раза в день, так как же они могут полагаться на слова кого-то из окружающих – представители знака уверены, что их обманут. Они, конечно, выслушают вас, но сказанные вами слова возьмут под сомнение.

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