Астролог назвал знаки Зодиака, которые нуждаются в постоянном внимании
Во внимании окружающих нас людей — родных и любимых, друзей, коллег и даже соседей — нуждаются все.
Но есть и те, кто без него не может прожить и дня — им все время нужно чувствовать себя любимыми и востребованными, вызывать уважение и восхищение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые нуждаются в постоянном внимании.
Лев
Львы — настоявшие цари зодиакального круга, как давший название их знаку тотем является царем животного мира. Они обожают находиться в центре всеобщего внимания, обожают комплименты, при помощи которых от них можно добиться чего угодно, и лесть — против нее они не могут устоять, что делает их легкой добычей для непорядочных людей
Водолей
Водолеи обожают, когда их хвалят — именно так они понимают проявление чужого внимания к своей персоне. Надо отдать им должное — как правило, они эти комплименты вполне заслуживают, но зависимость от них делает представителей знака «пластилином» в руках других людей — за похвалу они способны на многое, если не на все.
Рыбы
Рыбы уверены, что счастье — это прежде всего понимание, а оно без внимания невозможно. Представители знака отличаются повышенной чувствительностью нуждаются в том, чтобы их постоянно поддерживали опекали, но самое главное — разделяли бы взгляды и увлечения, при этом всеобщее внимание им не нужно — достаточно одного человека.