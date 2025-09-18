ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые обесценивают чужие достижения

Чем бы мы ни занимались — как в профессии, так и в жизни, мы нуждаемся в одобрении окружающих.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Увы, это далеко не всегда у нас получается: часто находящиеся рядом, равнодушны к нашим достижениям, и это обидно, но еще хуже, когда они пытаются приуменьшить их значение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обесценивают чужие достижения.

Козерог

Козероги обесценивают чужие достижения — особенно это касается близких им людей — из благих побуждений: они опасаются, что у них случится головокружение от успехов, под действием которого они совершат опрометчивые поступки, хотя в душе они гордятся тем, что их родным удалось добиться серьезных успехов.

Дева

Девы — главные перфекционисты зодиакального круга, считают, что лучшее должно быть только у них. Поэтому, столкнувшись с тем, что кто-то опередил их на пути к цели — неважно, профессионалки или личной — они чувствуют досаду, а вместе с ней и бессилие, которые и подталкивают их к неоправданным критическим замечаниям.

Близнецы

Близнецы, в общем и целом, довольно беззлобные люди, но любят общаться, а в разговоре — демонстрировать присущее им чувство юмора, которое не всегда бывает безупречным. В результате они умудряются обесценить достижения своего собеседника, а заодно и обидеть его самого, что крайне негативно сказывается на отношениях.

