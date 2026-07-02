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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом

Вкус помогает создавать образы, которые дают нам возможность как впечатлять других людей, так и выглядеть идеально в собственных глазах.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Приложив усилия, ему можно научиться, что успешно делают многие из нас, а можно получить его по наследству — от природы и родителей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом.

Дева

Девы — причем это касается не только женщин, но и мужчин — могут провести полдня, собирая свой образ по частям, не пренебрегая при этом даже малейшими деталями. Они прекрасно знают свои сильные и слабые стороны, и умеют подчеркнуть первые и срыть вторые.

Близнецы

Близнецы в курсе всех модных трендов, причем знакомятся они с ними не на соответствующих сайтах, а изучая ассортимент масс-маркетов. При этом из всех существующих предложений они умеют безошибочно выбирать то, что идет лично им, и при этом выглядят идеально и привлекательно.

Скорпион

Скорпионы свой врожденный вкус расходуют на то, чтобы не столько ориентироваться в существующих модных трендах, сколько создавать их самостоятельно. Нельзя сказать, что они полностью пренебрегают уже существующими веяниями, но основой для образа является их собственные представления о моде.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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