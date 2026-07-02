Астролог назвал знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом

Гороскоп / © Credits

Реклама

Приложив усилия, ему можно научиться, что успешно делают многие из нас, а можно получить его по наследству — от природы и родителей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом.

Дева

Девы — причем это касается не только женщин, но и мужчин — могут провести полдня, собирая свой образ по частям, не пренебрегая при этом даже малейшими деталями. Они прекрасно знают свои сильные и слабые стороны, и умеют подчеркнуть первые и срыть вторые.

Реклама

Близнецы

Близнецы в курсе всех модных трендов, причем знакомятся они с ними не на соответствующих сайтах, а изучая ассортимент масс-маркетов. При этом из всех существующих предложений они умеют безошибочно выбирать то, что идет лично им, и при этом выглядят идеально и привлекательно.

Скорпион

Скорпионы свой врожденный вкус расходуют на то, чтобы не столько ориентироваться в существующих модных трендах, сколько создавать их самостоятельно. Нельзя сказать, что они полностью пренебрегают уже существующими веяниями, но основой для образа является их собственные представления о моде.

Читайте также:

Новости партнеров