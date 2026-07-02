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Астролог назвал знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом
Вкус помогает создавать образы, которые дают нам возможность как впечатлять других людей, так и выглядеть идеально в собственных глазах.
Приложив усилия, ему можно научиться, что успешно делают многие из нас, а можно получить его по наследству — от природы и родителей.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают врожденным вкусом.
Дева
Девы — причем это касается не только женщин, но и мужчин — могут провести полдня, собирая свой образ по частям, не пренебрегая при этом даже малейшими деталями. Они прекрасно знают свои сильные и слабые стороны, и умеют подчеркнуть первые и срыть вторые.
Близнецы
Близнецы в курсе всех модных трендов, причем знакомятся они с ними не на соответствующих сайтах, а изучая ассортимент масс-маркетов. При этом из всех существующих предложений они умеют безошибочно выбирать то, что идет лично им, и при этом выглядят идеально и привлекательно.
Скорпион
Скорпионы свой врожденный вкус расходуют на то, чтобы не столько ориентироваться в существующих модных трендах, сколько создавать их самостоятельно. Нельзя сказать, что они полностью пренебрегают уже существующими веяниями, но основой для образа является их собственные представления о моде.
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