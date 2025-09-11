- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают акции и распродажи
Умение экономить — завидное качество, можно даже сказать, искусство, которым владеют не все.
Но, как известно, все хорошо в меру — если постоянно думать об экономии, легко можно превратиться в скрягу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают скидки, акции и распродажи.
Девы
Девы — самый экономный знак Зодиака, причем это качество не делает их скупыми — они просто умеют покупать хорошие вещи и качественные продукты по выгодной цене. Они всегда знают, где сейчас акции, а где — распродажи, которые позволят получить желаемое за небольшие деньги.
Козероги
Козероги - цари и боги экономии, из-за чего их желание сэкономить каждую копейку превосходит все возможные пределы. Доходит до того, что они не купят даже очень нужную им вещь, если на нее в данный момент нет скидки, ведь в таком случае им придется потратить больше, чем они рассчитывали.
Близнецы
Близнецы — главные шопоголики зодиакального круга, они готовы покупать всегда, везде и при любой погоде, но распродажи и акции представители знака обожают особенно. Неудивительно, ведь в это время они могут купить в два раза больше, чем в любое другое, а потратить — в два раза меньше.
