Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают акции и распродажи

Но, как известно, все хорошо в меру — если постоянно думать об экономии, легко можно превратиться в скрягу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают скидки, акции и распродажи.

Девы

Девы — самый экономный знак Зодиака, причем это качество не делает их скупыми — они просто умеют покупать хорошие вещи и качественные продукты по выгодной цене. Они всегда знают, где сейчас акции, а где — распродажи, которые позволят получить желаемое за небольшие деньги.

Козероги

Козероги - цари и боги экономии, из-за чего их желание сэкономить каждую копейку превосходит все возможные пределы. Доходит до того, что они не купят даже очень нужную им вещь, если на нее в данный момент нет скидки, ведь в таком случае им придется потратить больше, чем они рассчитывали.

Близнецы

Близнецы — главные шопоголики зодиакального круга, они готовы покупать всегда, везде и при любой погоде, но распродажи и акции представители знака обожают особенно. Неудивительно, ведь в это время они могут купить в два раза больше, чем в любое другое, а потратить — в два раза меньше.

