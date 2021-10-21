Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают флиртовать

Флирт – начало любых отношений, но далеко не все знают, как показать свою благосклонность понравившемуся человеку.

Однако есть люди, у которых навыки и умения заигрывать, что называется, в крови. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые обожают – и умеют – флиртовать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны по натуре – охотники, поэтому, чтобы не потерять интерес к объекту своих чувств, они должны постоянно его преследовать. И флирт в этом смысле – лучший способ поддерживать в отношениях азарт погони: они то приближают к себе понравившегося человека, то отдаляют его от себя, чем держат в тонусе и его, и себя. Правда, далеко не всем нравится такой подход на начальной стадии романа, но тут уже, как говорится, каждый выбирает то, что ему нравится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы флиртуют не специально, а, так сказать, поневоле. Присущая знаку двойственность диктует им линию поведения, согласно которой они сегодня поворачиваются к объекту своей симпатии одной стороной, а уже завтра – другой, как правило, противоположной. Выдержать такой перманентный контрастный душ могут немногие, зато те, кто не испугался и принял такие условия игры, могут рассчитывать на благосклонность представителей этого знака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, как один из самых полигамных знаков Зодиака, владеют навыками флирта, что называется, от природы – в противном случае они вряд ли смогли бы очаровать столько представителей противоположного пола. Как они это делают, они и сами вряд ли могут сказать: каждый раз они импровизируют, что говорит о том, что у них нет никаких штампов и клише – только вдохновение. Устоять перед их искусством флиртовать и склонять к себе сердца не может никто.

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