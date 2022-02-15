Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают комедии

Среди всех театральных и киножанров, пожалуй, самым востребованным является комедия.

Она не только позволяет на пару часов забыть о прозе жизни, но и дарит оптимистический взгляд на окружающий – во многом несовершенный – мир. Его любят все, но некоторые – особенно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают комедию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в силу своей безалаберности и необдуманности своих действий часто попадают в нелепые ситуации, поэтому их любимый жанр – комедия положений. Особый интерес для представителей знака такого рода сюжеты представляют еще и потому, что в история их забавных героев они часто узнают себя, что позволяет им смеяться, что называется, за двоих – как за действующее в комедии лицо, так и за свою персону.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – люди жизнерадостные, вспыльчивые, но отходчивые, проявляющие себя самым неожиданным и – к счастью, только иногда – неадекватным образом. Поэтому их жанр – комедия характеров, которые часто совпадает с их собственным, что очень их веселит. Правда, они никогда не признаются в том, что чем-то похожи на тех недотеп, которые действуют в таких фильмах и спектаклях, хотя иногда они являются точной их копией.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обожают "черные" комедии – они вполне отвечают их иронии, которая порой доходит до скептицизма, а также критическому взгляду на окружающих их людей и мир в целом. И при этом – поднимают им настроение, а это далеко не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Представители знака – люди не самые веселые, поэтому развеселить их удается далеко не всем.

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