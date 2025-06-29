Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают наводить порядок

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Дева Рак Телец

Кто-то делает это реже, а кто-то чаще, но есть среди нас и те, кто не мыслит своего существования без ежедневных домашних хлопот прежде всего, стирки и уборки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают наводить порядок.

Дева

Девы — главные перфекционисты зодиакального круга, которых может довести до истерики даже небольшая пылинка, не говоря уже о разбросанных вещах или немытой посуде. При этом они любят не только результат, но и сам процесс уборки: он для них — своеобразная медитация.

Рак

Раки, как мы знаем, знак семейный, и порядок они считают одним из главных условий счастливой личной жизни. Именно поэтому они готовы часами — а то и днями — работать на ниве домашнего хозяйства, не считая это занятие тяжкой повинностью — напротив, получая от него удовольствие.

Реклама

Телец

Тельцы, обожающие комфорт во всем, не могут жить в беспорядке и отдыхать не помещении, которое не отмыто до блеска. Поэтому вернувшись домой из командировки или путешествия, они, прежде всего, берутся за тряпку и швабру, и только потом — иногда без сил — падают на кровать.

Читайте также: