Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают путешествовать на поезде

В наше время – даже с поправкой на пандемию – доступны все виды транспорта, от личного автомобиля до самолета.

Однако существуют люди, которые предпочитают пользоваться исключительно железнодорожным транспортом – у каждого из них есть на то свои причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают путешествовать на поезде.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, даже если им предстоит провести в поезде только одну ночь, делают все для того, чтобы на это время купе стало им родным – уютным и комфортным – домом. Удобство их временному "жилищу" придает стук колес, под который они спят, как под воздействием лучшего снотворного. Никакой другой вид транспорта в этом смысле с поездом не сравнится, поэтому представители знака пользуются ими только в самом крайнем случае – отправляясь туда, куда на поезде не доехать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – вообще-то, ребята стремительные. Они все предпочитают делать быстро, как говорят в таких случаях, "выстрелом", но в отношении транспорта – если, конечно, им не нужно срочно отправляться в другое полушарие – этот принцип дает сбой. Представители знака обожают, облокотившись о столик, смотреть в окно, любоваться открывающимися видами и – вне зависимости от возраста – о чем-то мечтать, о чем именно, они никогда и никому не расскажут – это их большой секрет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги как самый рассудительный и практичный знак Зодиака любят ездить на поездах исключительно из соображений безопасности. Несмотря на серьезные железнодорожные катастрофы, которые знает история, этот вид транспорта по-прежнему остается самым надежным, который не только защищает жизнь пассажиров, но и вовремя – без опозданий – приходит к месту назначения. Так что, выбирая между самолетом, теплоходом, автомобилем и поездом, благоразумные представители знака обязательно выберут последний.

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