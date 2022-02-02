Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают смотреть медицинские сериалы

В наше время количество сериалов на любой вкус и цвет зашкаливает – в буквальном смысле слова.

Тем не менее каждый выбирает жанр, который по душе именно ему – детективы, боевики или мелодрамы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают смотреть медицинские сериалы.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которых отличает редкостная эмпатия, любят медицинские сериалы, поскольку там всегда находится кому сострадать. Представители знака внимательно следят за историей болезни каждого из них, а также за перипетиями, связанными с их лечением, особенно если речь идет об оперативном вмешательстве. Ну а в финале каждой серии они обязательно плачут: переживают, если пациент умер, и радуются, если врачам удается сохранить ему жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят медицинские сериалы, потому что им нравится мир всеобщей справедливости, который рисуют для зрителей такие мыльные оперы. Как правило, в них действуют врачи-виртуозы, которые могут помочь даже самому безнадежному больному, к тому же они не берут за свою работу денег, а живут только за счет вербальной – но ни в коем случае не материальной – благодарности его родственников. В жизни представителям знака такой идиллии не хватает, поэтому они любуются на нее в кино.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги смотрят медицинские сериалы исключительно с практической точки зрения: они запоминают все диагнозы, которые ставят героям картин, чтобы – если, конечно, понадобится – в случае недомогания поставить себе хотя бы предварительный диагноз. К тому же они обращают внимание на способы лечения тех или иных недугов: заниматься самолечением они – в силу наличия у них здравого смысла, конечно же, не станут, но проконтролировать действия реальных врачей смогут.

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