Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают сплетничать

Сплетни не зря считаются грехом: при их посредстве мы передаем друг другу недостоверные и непроверенные слухи, которые могут оказать неправдой.

Зачастую то граничит с клеветой, что уже совсем самым негативным образом отражается не только на социальном облике человека, о котором мы говорим, но и на нашем внутренне облике и, что немаловажно, ментальном здоровье, так что безобидным это занятие точно не назовешь. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают сплетничать.

Рак

Раков, несмотря на присущие им положительные качества, с полным правом можно назвать главными сплетниками зодиакального круга. Злословие, которое они себе позволяют – особенно это касается их недоброжелателей. Заменяют им агрессивные действия, на которые они не решаются.

Близнецы

Близнецы – самый разговорчивый знак Зодиака: начиная говорить, они могут так увлечься, что перестанут разбирать, какая тема благоприятна для разговора, а какая – нет, и начать обсуждать – и осуждать – общих с собеседником знакомых, а так уже и до откровенных сплетен недалеко.

Рыбы

Рыбам, несмотря на определяющее их жизнь милосердие, не чуждо ничто человеческое – в том числе, и желание позлорадствовать. Получив такую возможность, они с удовольствием обсудят негатив, существующий в жизни других людей, чтобы порадоваться собственному благополучию.

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