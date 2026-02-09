- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые общаются только с людьми «своего круга»
Снобизм — не такой уж редкое явление в нашем обществе, хотя люди, которых он отличает, родились в простой, а не королевской семье.
Выражается это качество в самых разных форах, но, пожалуй, наиболее распространенной является нежелание впускать в свой тех, кто не отвечает их высоким моральным, материальным или карьерным требованиям.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые общаются только с людьми «своего круга».
Рак
Раки попали в этот рейтинг неслучайно, хотя на первый взгляд может показаться, что более открытых к общению людей просто не существует. И это на самом деле так, но — с одним уточнением: их доброжелательность часто заканчивается там, где и началась — они очень боятся близко подпустить людей, которые могут нанести им моральную травму.
Дева
У Дев действительное существует свой круг, который сформировался в ранние годы их жизни — важное место в нем занимают не только одноклассники и однокурсники, но и товарищи по играм во дворе или детском саду. При этом представители знака охотно принимают в него и новых членов, но только в том случае, если он в него вписывается.
Стрелец
Стрельцы, как представители самого общительного знака Зодиака, охотно и легко контактируют со всеми, но близко подпускают только тех, с кем они единая «группа крови», то есть, моральные ценности и мировоззрение. И в этом смысле действительно можно сказать, что они предпочитают общаться исключительно с людьми «своего круга».
