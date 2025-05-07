Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень редко устраивают личную жизнь

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Содержание Стрелец Рак Весы

Но правильнее всего будет признать, что в этом соотношении необходимо равновесие, хотя далеко не всем удается его соблюсти: кому-то не везет в работе, а кому-то — в любви. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые очень редко устраивают свою личную жизнь.

Стрелец

Стрельцы, встретив человека, который вызывает у них симпатию, не в состоянии устоять перед искушением завести — а затем и продолжить — с ним роман. Ну, а поскольку таких встреч у этих обаятельных ребят бывает очень много, «конвейер» работает беспрерывно, что не оставляет места для серьезных отношений.

Рак

Раки — как бы ни складывалась их жизнь — всегда найдут повод для недовольства, которое они выражают в истериках, ссорах и жалобах. Причем они делают участниками выяснения отношений посторонних людей, жалуясь им на своих близких, что совершенно неприемлемо — неудивительно, что членам семьи это не нравится.

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Весы

Весы, которых можно назвать главными искусствоведами зодиакального круга, всю жизнь находятся в поисках идеала. Им кажется, что новая встреча приводит в их жизнь именно такого человека, но очередное знакомство опровергает их уверенность, поскольку этот претендент на их сердце оказывается еще лучше, и так — без конца.

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