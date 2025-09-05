Астролог назвал знаки Зодиака, которые ощущают чужую боль как свою собственную

Гороскоп / © Credits

Содержание Рыбы Рак Скорпион

Но есть среди нас и те, кто, как чуткий барометр, улавливает мельчайшие нюансы настроения — как хорошего, так и плохого — окружающих нас людей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ощущают чужую боль как свою собственную.

Рыбы

Рыбы — самый сенситивный знак Зодиака. Если его представители есть среди ваших близких, не стоит и пытаться их обмануть — они сразу же почувствуют, что что-то не так. Особенно это касается болезненных жизненных моментов: они сразу же их «уловят» и поспешат на помощь.

Рак

Раки — и они прекрасно знают за собой эту особенность — любят страдать, в отличие от других знаков Зодиака, это, казалось бы, деструктивное занятие дает им сил и энергию. Неудивительно, что чужую боль они чувствуют, так сказать, по аналогии — просто автоматически переносят ее на себя.

Скорпион

Скорпионы — самый интуитивный знак Зодиака, они как будто бы сканируют внутренний мир собеседника, используя внутренний рентген, после чего обмануть их просто невозможно. Но и чужую боль они при этом чувствуют как свою собственную и по возможности стараются помочь.

