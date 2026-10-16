Астролог назвал знаки Зодиака, которые осенью впадают в серьезную депрессию

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Уменьшение количества солнечного света, смена жизненных ритмов, изменение пищевого рациона, гормональный дисбаланс, когда количество «гормона счастья» — серотонина постепенно уменьшается, а удельный вес «гормона сна» — мелатонина — неуклонно увеличивается, меняет и наше настроение.

Но, поскольку все мы разные, кто-то не реагирует на сезонную перестройку вообще, а кто-то воспринимает ее чересчур остро.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые осенью впадают в серьезную депрессию.

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Близнецы

Близнецы — самый легкий и воздушный знак Зодиака — осенью чувствуют себя как птицы, которым подрезали крылья: они ловят себя на мысли о том, что им теперь некуда спешить — туристические маршруты теряют для них свою привлекательность. Правда, они очень быстро успокаиваясь, вспоминая, что магазины работают в любое время года.

Рак

Раки находят повод для разочарований и даже страданий везде и всюду, и смена сезонов в этом смысле –не исключение. В начале осени все кажется предстаивтелям знака грустным и унылым, что не лучшим образом отражается на их настроение, но постепенно их начинают все больше занимать домашние хлопоты.

Скорпион

Скорпионы никому не признаются в том, что переход от лета к осени серьезно затрагивает их эмоциональную сферу, хотя на самом деле оно влияет на них гораздо сильнее, чем кажется окружающим. Представители знака воспринимают это время как необходимость подвести итоги упущенных ими прекрасных возможностей

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