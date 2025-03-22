Астролог назвал знаки Зодиака, которые осторожны в выборе друзей

В нашей жизни много составляющих, без которых она была бы скучной и неполноценной, но без чего в ней точно нельзя обойтись, так это без друзей.

Они встречаются на нашем пути в разный временной период и в разном возрасте, но кто-то из нас бросается в дружбу как в омут головой, а кто-то долго присматривается и только потом принимает решение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые очень осторожны в выборе друзей.

Скорпион

Скорпионы не торопятся впускать в свою жизнь новых знакомых, о которых ничего не знают. Они долго присматриваются к ним, стараясь понять, как человек поведет себя в той или иной ситуации, и только потом приближают его к себе, становясь при этом самыми верными и преданными их друзьями.

Рак

Рак – один из самых закрытых знаков Зодиака, представители которого мало кому доверяют по-настоящему. Именно поэтому их друзьями становятся избранные – те, с которыми они много пережили и испытали, и, значит, уверены, что – хоть и не н6 сто процентов – они их не подведут.

Козерог

Козероги, которые не любят раскрываться перед людьми – как посторонними, так и близкими, поскольку не уверены, что их откровения не обратят против них самих. Человека, который претендует на то, чтобы стать их другом, представители знака просчитывают и – никогда не ошибаются.

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