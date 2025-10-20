- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые отдают партнеру всех себя без остатка
Насколько сильно мы погружаемся в чувства в отношениях с партнером, для каждого из нас момент индивидуальны.
Кто-то «проходит по краешку», не позволяя себе увязнуть в любви, а кто-то — погружается в нее с головой, не давая себе возможности «выплыть на поверхность». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые отдают партеру всего себя — без остатка.
Рак
Раки в отношениях с любимым человеком часто заходят настолько далеко, что совершено теряют свою индивидуальность. Представителям знака кажется, что любимый человек оценит такое отношение и привяжется к ним еще сильнее, но на деле такая жертвенность часто дает прямо противоположный результат.
Рыбы
Рыбы — за редким исключением — живут ради любви, поэтому неудивительно, что они отдают своему партнеру всех себя: свои чувства, время и действия. При этом они делают это так легко и ненавязчиво, что не дают близкому человеку повода для того, чтобы устать от них, напротив становятся для него по-настоящему необходимыми.
Весы
Весы умеют буквально растворятся в любимом человеке, становясь как будто бы его двойником: они разделяют его жизненные ценности и интересы, вписываются в его образ жизни, иногда — в ущерб самим себе. Правда, тенью любимого человека представители знака остаются до тех пор, пока не встретят новое увлечение, а это у них случается часто.
