Астролог назвал знаки Зодиака, которые панически боятся инфекций 

В наше время инфекций и вирусов боятся все без исключения, но есть те, у кого они вызывают панический ужас.

Все бы ничего, но эта фобия мешает им полноценно жить, поскольку постоянно отвлекает от важных событий и – с учетом страхов – корректирует их поведение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые панически боятся вирусов и инфекций.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не рождаются с фобией, которая заставляет их панически бояться всех вирусов и инфекций, существующих на белом свете. Более того, поначалу – скажем, когда другие бьются в истерике, переживая по поводу того, как бы не заболеть, они только усмехаются, поскольку этот страх им неведом. Одна страх представителей знака является накопительным: чем больше информации они получают, тем страшнее им становится. И в конце концов, когда количество данных, которые они узнали, переходит в качество, они впадают в панику и начинают вести себя неадекватно, стараясь спрятаться от всего мира.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто страдают по причине своей впечатлительности: стоит им столкнуться с чьей-то смертью – как правило, это касается кого-то из близких – причиной которой стал вирус или инфекция, как их буквально заклинивает – они начинают бояться, что с ними произойдет то же самое. Превентивные меры, которые они при этом принимают, отбирают у них львиную долю отпущенных природой сил и энергии, которые они могли бы потратить на более полезные – а зачастую еще и приятные – занятия, но страх, который они испытывают, оказывается сильнее.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи обладают бурным воображением, что часто играет с ними злую шутку. Представители этого творческого во всех отношениях знака могут "нарисовать" себе такую картину последствий столкновения с вирусом или инфекцией, что сам Стивен Кинг содрогнется. Ну а поскольку они, действуя по принципу "сами придумали, сами поверили", привыкли доверять своим фантазиям, они самостоятельно – без посторонней помощи – могут превратить свою жизнь в ад, особенно если в мире объявлена пандемия и новости в СМИ поддерживают их вымыслы.

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