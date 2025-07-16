Астролог назвал знаки Зодиака, которые по любому вопросу советуются с гадалками

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Содержание Рыбы Водолей Весы

Когда человечество полностью зависело от факторов, с которыми ничего не могло поделать, обращение к потусторонним силам было понятно и оправдано, но и в наше время, когда наука и техника развиваются семимильными шагами, количество желающих узнать свою судьбу не уменьшается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые по любому вопросу советуются с гадалками.

Рыбы

Рыбы, даже будучи очень серьезными и ответственными людьми, в глубине души на первый план ставят личную жизнь и любовную переживания, а это главный вопрос, который люди обычно задают гадалкам — неудивительно, что представители именно этого знака чаще всего их посещают.

Водолей

Водолеи воспринимают гадание как своего рода искусство, к которому они тяготеют во всех жизненных серах — причем не только личной, как другие, но и профессиональной. Получая от гадалки ответ на заданный ими вопрос, они думают, прежде всего, о том, насколько креативным он является.

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Весы

Весов к визиту к гадалке подталкивают сложности, которые они испытывают, принимая важное — особенно, жизненное — решение. Сами они, колеблясь из стороны в сторону, сделать это не в состоянии, поэтому рассчитывают, что гадалка — как человек сведущий — им поможет.

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