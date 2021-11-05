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Астролог назвал знаки Зодиака, которые подвержены влиянию Луны больше других

Астролог назвал знаки Зодиака, которые подвержены влиянию Луны больше других

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Как известно, Луна влияет на все живое на Земле, командуя не только приливами и отливами, но и настроением людей. 

Правда, к разным людям спутник Земли относится по-разному: одни его влияния почти не замечают, а другие – ощущают на себе буквально каждую его фазу и могут назвать ее лучше любого календаря. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые подвержены влиянию Луны больше других. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые считаются самым глубоким и сильным водным знаком, являются – в прямом смысле этих слов – детьми Луны: они чувствуют на себе каждую лунную фазу, но особенно сильно на них влияет полнолуние. В такие дни их охватывает непонятное для них самих томление, которое не дает им полноценно жить и работать. Оборотной стороной такого состояния является необъяснимая агрессивность, которая существует как будто бы отдельно от их воли – во всяком случае, они при всем желании не могут ей противиться. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы под влиянием Луны – особенно полной – теряют способность общаться с окружающими: на них, как говорится, находит странное состояние, при котором эти – в общем-то, милые люди – становятся резкими, несговорчивыми, грубыми, а порой и излишне высокомерными. Им ничего не стоит наговорить неприятных слов даже самым близким и любимым людям, перед которыми они, когда им за это поставят на вид, вынуждены будут долго извиняться. Зная за собой такую слабость, представители знака во время полнолуния уходят в себя – не только в переносном, но и в прямом смысле. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – и без того мнительные, впечатлительные и слезливые – под влиянием Луны и особенно полнолуния становятся таковыми в квадрате: они переживают по любому поводу так, будто бы разразилась вселенская катастрофа, и принимают близко к сердцу любое слово кого-то из окружающих, поскольку уверены: все косо на них смотрят и все их осуждают. Они переживают и плачут из-за любой мелочи и переводят дух только тогда, когда Луна переходит в более спокойную фазу, но ненадолго, ведь лунный месяц очень короток. 

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